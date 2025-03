Rechtzoekenden laagdrempelig toegang tot kantonrechter bij regelrechter

Regelrechter

De Rechtspraak biedt met deze procedure rechtzoekenden de mogelijkheid om een geschil over een geldbedrag op een eenvoudige manier aan de rechter voor te leggen, en de tegenpartij de mogelijkheid om eenvoudig verweer te voeren. De procedure is wettelijk en financieel mogelijk gemaakt door staatssecretaris Rechtsbescherming Teun Struycken en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eddy van Hijum. Bij de zogenoemde ‘regelrechter’ kijkt de rechter tijdens een mondelinge behandeling van de zaak met partijen of zij samen tot een oplossing kunnen komen. Als dat niet lukt, neemt de rechter een beslissing.

'Gang naar rechter kent veel drempels'

Staatssecretaris Struycken: “De procedure om een zaak te starten om je recht te halen kent veel juridische, praktische en financiële drempels. De regelrechter verlaagt veel van deze drempels, zoals ingewikkeld papierwerk en onkosten. Daardoor kan een rechtzoekende een procedure starten zonder dat specifieke kennis en vaardigheden of juridische bijstand nodig is. Zo vergroten we de rechtsbescherming en de toegang tot het recht. Juist voor de mensen voor wie de weg naar het recht doorgaans lastiger te vinden is.”