Europese Unie (EU) schort deel sancties Syrië op

Waarom worden de sancties opgeschort?

De Europese Unie (EU) heeft de afgelopen jaren sancties ingesteld tegen het regime van Assad vanwege gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking. Met de val van het Assad-regime ontstaat een historische kans voor alle Syriërs om het land te herenigen en op te bouwen.

'Economisch herstel en wederopbouw Syrië bevorderen'

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken: ‘Een stabiel en veilig Syrië is van groot belang. Goed dat de EU een aantal sancties heeft opgeschort om het economisch herstel en de wederopbouw van Syrië te bevorderen. Dit is een eerste stap waar Nederland zich actief voor heeft ingezet. We staan erop dat dit ten goede komt aan de gehele Syrische bevolking en blijven de ontwikkelingen nauw volgen. Uiteraard houden we de optie open om weer sancties in te stellen als daar aanleiding voor is.’

Welke sancties worden opgeschort?

- Sancties op de sectoren vervoer en energie (waaronder olie, gas en elektriciteit). Dit betekent dat Europese bedrijven nu meer zaken mogen doen in deze essentiële Syrische sectoren.

- Vrijstellingen van het verbod op bankbetrekkingen vanuit de EU met Syrische banken en financiële instellingen. Dit betekent dat reguliere transacties vanuit de EU naar die banken nu zijn toegestaan en maakt bijvoorbeeld transacties mogelijk die nodig zijn voor humanitaire doelen en wederopbouw.

- De humanitaire vrijstelling op sancties wordt onbeperkt verlengd. Dit betekent dat er voortdurend en tijdig humanitaire hulp kan worden geleverd om basisbehoeften te ondersteunen.

- Het verbod op de uitvoer van luxegoederen naar Syrië wordt opgeheven, zolang de goederen bestemd zijn voor persoonlijk gebruik (de meeste niet-luxe goederen mogen al worden uitgevoerd).

Overleg opschorten meer sancties

De komende tijd zal binnen de EU worden besproken of er meer sancties kunnen worden opgeschort. Wel zullen de sancties tegen leden van het voormalige Assad-regime gehandhaafd blijven. Sancties tegen chemische wapens, illegale drugshandel, goederen die voor militaire doelen kunnen worden gebruikt (dual-use) en de invoer/uitvoer van Syrisch cultureel erfgoed blijven ook in stand.