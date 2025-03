Motoragent van zijn 'fiets' gereden

In Roosteren is een motoragent gewond geraakt tijdens een controle.

Zaterdag- op zondagavond en -nacht vond er een geplande verkeerscontrole plaats aan de Maaseikerweg in Roosteren. De bestuurder van één van de voertuigen die gecontroleerd zou gaan worden, negeerde rond 00:30 uur het gegeven stopteken en ging er vandoor. In deze poging zich aan de controle te onttrekken, kwam het betreffende voertuig in botsing met een politiemotor. De politieagent die de motor bestuurde, kwam daarbij ten val. De bestuurder en bijrijder van het voertuig zijn na de aanrijding meteen aangehouden. Zij worden verdacht van het negeren van een stopteken, rijden onder invloed en het veroorzaken van een aanrijding. De betrokken motoragent is goed aanspreekbaar en voor controle door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Het team Forensische Opsporing Verkeer van Oost-Brabant zal onderzoek doen naar de aanrijding.