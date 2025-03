Politie doet onderzoek na val uit raam

De meldkamer kreeg rond 19.30 uur een melding dat er een persoon uit een raam was gevallen. Ter plaatse troffen we een zwaargewonde man en meerdere getuigen. Het slachtoffer was buiten bewustzijn en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 26-jarige man uit Sint-Oedenrode. De recherche doet onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van het incident. In dat onderzoek is er gisteravond ook al een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. We vermoeden dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. We doen onderzoek naar de betrokkenheid van de man bij het incident.