Jongen (18) overleden bij aanrijding

Zondag 2 maart is er een 18-jarige man aangereden op de Prins Mauritsstraat in Maassluis. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

De betrokken auto is na de aanrijding weggereden. Even later zijn er vier mannen aangehouden in De Lier. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek en spreekt graag met mensen die informatie hebben.

Rond 04:30 wordt het 18-jarige slachtoffer uit De Lier aangereden door een auto. De bestuurder van de auto en mogelijk andere inzittenden zijn er vandoor gegaan. Het slachtoffer wordt geholpen door omstanders en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.



Niet veel later wordt door de politie de betrokken auto in De Lier aangetroffen met vier inzittenden. Ze worden alle vier aangehouden. Het gaat om mannen van 18, 19, 20 en 23 jaar uit Den Haag.

Politie zoekt getuigen

Het is echter onduidelijk wat er precies gebeurd is op de Prins Mauritsstraat. De politie doet onderzoek en komt daarom graag in contact met getuigen, mensen die informatie hebben, of mensen die camerabeelden hebben. Contact opnemen kan via onderstaande opties. Dat kan ook anoniem.