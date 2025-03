Pand aan de Kleijnstraat in Rotterdam meermaals beschoten

Een bedrijfspand aan de Kleijnstraat in Rotterdam is op zondagochtend 2 maart rond 01:40 meerdere keren beschoten. Gelukkig raakte er niemand gewond.

Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die informatie of camerabeelden hebben.

Het pand aan de Kleijnstraat is meerdere keren beschoten en raakt daarbij beschadigd. Er was één persoon in het pand maar die werd gelukkig niet geraakt. Een dag eerder, op zaterdag 1 maart, is er ook een incident geweest bij hetzelfde pand. Toen werd er geprobeerd brand te stichten. Ook hiervoor is nog niemand aangehouden.



De politie is een onderzoek gestart. We zijn daarom op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. Of mensen die camerabeelden hebben van de Kleijnstraat en/of de directe omgeving. U kunt contact opnemen via onderstaande opties.