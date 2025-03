Twee Amsterdammers na achtervolging aangehouden voor meerdere inbraken

Op maandag 6 januari was de politie in slechts 7 minuten bij een woninginbraak aan de Merellaan in Aerdenhout. 'Dit kwam door een oplettende voorbijganger die zag dat er een raam werd ingegooid. Hij belde 112 en noteerde het kenteken', zo laat de politie zaterdag 1 maart weten.