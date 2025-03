Bewoner ziet inbrekers via beveiligingscamera’s en waarschuwt politie

De politie heeft zaterdagavond 1 maart 2025 kort voor 21.00 uur twee mannen aangehouden op verdenking van inbraak. 'Het tweetal, 29 en 32 jaar oud en afkomstig uit Roemenië, wordt ervan verdacht die avond te hebben ingebroken in een woning in het centrum van Etten-Leur', zo meldt de politie zondag.

Camerabeelden

De bewoner, die op het moment van de inbraak niet thuis was, zag rond 20.40 uur op camerabeelden dat er werd ingebroken in zijn huis en schakelde hulp in. Meerdere politie-eenheden gingen direct richting het opgegeven adres en zagen onderweg op de Tolhuislaan twee mannen die zich verdacht gedroegen.

Signalement

Terwijl een politie-eenheid doorreed naar de woning waar was ingebroken, controleerde een andere politie-eenheid de mannen. Toen zij van hun politiecollega’s die inmiddels bij de woning waren waar was ingebroken een signalement doorkregen, fouilleerden ze de mannen die ze hadden staande gehouden. De verdachte voldeden namelijk volledig aan dat signalement.

Kluis gevonden

'De twee mannen bleken de buit nog bij zich te hebben en konden worden aangehouden voor inbraak. Later troffen politiemensen in de omgeving van de woning ook nog een uit de woning gestolen kluis aan', aldus de politie. De verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden zondag verhoord.