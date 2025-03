Man heeft flinke bobbel in zijn broek, politie ontdekt hoe dat komt

Handelshoeveelheid drugs

Surveillerende politieagenten zagen zaterdagmiddag rond 14.30 uur in de Teteringenstraat een bekende van de politie rijden en besloten hem te controleren. Tijdens die controle bleek dat de gemeente Breda de man, een 19-jarige inwoner van die plaats, half februari een ‘last onder dwangsom’ heeft opgelegd. Hij kreeg die last onder dwangsom vanwege het bezit van een handelshoeveelheid drugs (overtreding van artikel 2:70 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Breda).

Flinke bobbel in broek

Tijdens de controle bleek zaterdagmiddag dat de man meerdere stapels geld bij zich had. Ook had hij een flinke bobbel in zijn broek, ter hoogte van zijn schaamstreek. Uit ervaring weten politiemensen dat dit vaak een verstopplek voor drugs of geld is, maar de man gaf aan dat dit in zijn geval niet zo was.

Gefouilleerd op politiebureau

De agenten hielden hem vervolgens aan op verdenking van het bezit van (hard)drugs en namen hem mee naar het bureau, waar hij verder gefouilleerd kon worden. Daar bleek dat de man zijn kruis wel als bergplaats had gebruikt: hij had een gevulde sok in zijn onderbroek zitten.

Harddrugs

In die sok zaten verschillende soorten harddrugs. De politie heeft de drugs en het geld in beslag genomen. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Na overleg met de officier van Justitie is de man daarna weer vrijgelaten. De gemeente wordt geïnformeerd en kan aan de slag met het bestuursrechtelijke traject.