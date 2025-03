Gasdrukwapens aangetroffen in woning in Voorschoten

De politie heeft zondagochtend 2 maart een instap gedaan in een woning aan de Baron van Ghentlaan. Dit meldt de politie zondag.

Knallen gehoord

'Dit gebeurde nadat in de omgeving meerdere knallen gehoord waren. In de woning zijn onder meer twee gasdrukwapens aangetroffen en een 28-jarige man is aangehouden', aldus de politie.

Melding

De politie kreeg zondagochtend de melding dat de nacht ervoor in de omgeving van de Baron van Ghentlaan knallen gehoord waren. Hierop volgde onderzoek en een instap in een woning.

Aanhouding

In de woning zijn twee verboden gasdrukwapens aangetroffen. Daarnaast waren in de woning andere verboden spullen zoals een boksbeugel en verdovende middelen aanwezig. Een 28-jarige man is aangehouden.