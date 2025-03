Inzet brugwachter Stringbrêge in Wergea verandert

De Stringbrêge in Wergea wordt in de maanden juli en augustus (het hoogseizoen) van dit jaar door een eigen brugwachter bediend.

In de maanden mei, juni en september (het laagseizoen) is dat niet het geval. Dan neemt de brugwachter die ook de andere drie bruggen in Wergea bedient, deze brug voor zijn rekening.

In 2023 en 2024 had de Stringbrêge zowel in het laagseizoen als het hoogseizoen een eigen brugwachter. Toen was namelijk nog niet duidelijk hoe vaak de brug bediend moet worden. Na het tellen van het aantal brugbewegingen, komt de gemeente Leeuwarden tot de conclusie dat er alleen in het hoogseizoen een eigen brugwachter nodig is.

In het laagseizoen kan er daardoor een langere wachttijd voor de brug ontstaan. De verwachting is dat dit kan oplopen tot maximaal tien minuten.