Grote brand discotheek in Leeuwarden

In een discotheek in het centrum van Leeuwarden heeft zaterdagavond een grote brand gewoed.

Bij de brand kwam veel rook vrij,daarom heeft de brandweer een NL-alert verstuurd. Meerdere gebouwen in de omgeving werden tijdelijk ontruimd. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen.