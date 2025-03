Meerderheid gemeenteraad stemt in met plan vernieuwen middelbare scholen

Een meerderheid van de Maastrichtse gemeenteraad stemde 25 februari in met het integraal huisvestingsplan voortgezet (speciaal) onderwijs en binnensportaccommodaties. Daarmee is de komende jaren 140 miljoen euro beschikbaar voor duurzame en moderne onderwijsgebouwen.

Daar horen ook goede sportvoorzieningen bij, waarvoor in dit plan 43 miljoen beschikbaar is.

Een inhaalslag

Johan Pas, wethouder onderwijs: “Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt en dat er nu een duidelijke koers ligt voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. We gaan in de stad een enorme inhaalslag maken. Met kwalitatief goede binnensport- en onderwijshuisvesting verbeteren we de gelijke kansen voor onze jeugd. Dat verdienen de leerlingen in deze stad en omgeving. Eugène Bernard, voorzitter stichting LVO: "Wij zijn heel blij voor onze leerlingen en medewerkers. De gemeente laat duidelijk blijken hoe belangrijk het onderwijs is. We hebben straks 4 brede scholen, zowel aan de oost- als westzijde van de Maas en met een breed onderwijsaanbod. Wij kunnen haast niet wachten om te starten met de bouw van deze scholen.”

Locaties voortgezet onderwijs

Op de volgende 4 locaties komen moderne schoolgebouwen (inclusief globale planning en het verwachte leerlingenaantal):

2025-2028: nieuwbouw op het terrein aan de Oude Molenweg voor het Porta Mosana College voor havo en vwo (ongeveer 1.500 leerlingen)

2025-2028: nieuwbouw op het terrein aan de Eenhoornsingel voor het Sint-Maartenscollege voor vmbo-tl, havo en vwo (ongeveer 1.400 leerlingen)

2028-2031: nieuwbouw op het terrein aan van de Bemelerweg en Bemelergrubbe voor de nieuwe school voor vmbo en havo en nieuwbouw voor het voortgezet speciaal onderwijs (ongeveer 1.350 leerlingen)

2027-2029: uitbreiding op het terrein en verbetering in het gebouw aan de Nijverheidsweg voor het Bernard Lievegoed College voor vmbo basis/kader/tl, havo en vwo (ongeveer 1.200 leerlingen).

Inclusief onderwijs

In dit plan hebben we ook een concreet voorstel opgenomen voor de IvOO diplomalijn (voortgezet speciaal onderwijs) van stichting MosaLira. Deze school krijgt een nieuw schoolgebouw naast de nieuwbouw voor de nieuwe school voor vmbo-havo aan de Bemelergrubbe. Hiermee geven we ook invulling aan onze onderwijsvisie voor inclusief onderwijs.

Andere scholen

In de toekomst verhuist Terra Nigra Praktijkonderwijs mogelijk ook naar het terrein van aan de Bemelerweg-Bemelergrubbe. Voor het NOVO College is in het plan tijdelijke huisvesting voorzien.

Sportvoorzieningen en bewegingsonderwijs

Alle scholen krijgen daarnaast nieuwe sportfaciliteiten. Op een aantal plekken zijn die ook voor sportgebruikers beschikbaar in de avonden en weekenden. “Met deze nieuwe voorzieningen kunnen we sporten en bewegen in onze stad een flinke impuls geven,” aldus Hubert Mackus, wethouder Sport. “Goede en uitdagende bewegingsruimte dichtbij scholen is essentieel voor de ontwikkeling en de gezondheid van leerlingen. Met deze nieuwe voorzieningen sluiten we nauw aan bij de wensen en behoeftes van gebruikers en verenigingen en bieden we bovendien meer mogelijkheden voor nieuwe sporten en bewegingsvormen. Zo hopen we Maastricht nog meer in beweging te brengen."

Op 4 plekken in de stad komen nieuwe sportvoorzieningen. In west (Eenhoornsingel) komt een nieuwe sporthal ter vervanging van sporthal Belfort voor het bewegingsonderwijs van de leerlingen van het Sint-Maartenscollege en het gebruik door sportverenigingen en organisaties. Hier komt ook een nieuwe gymzaal bij. In oost (Demertdwarsstraat) wordt een nieuwe sporthal gebouwd voor het bewegingsonderwijs van het Bernard Lievegoed College en het Porta Mosana College en voor het gebruik door sportverenigingen en organisaties. Aan de Oude Molenweg en de Bemelergrubbe komen in totaal 6 nieuwe gymzalen.

School in de wijk

In het beleidsplan is het onderdeel school in de wijk opgenomen. We zien bij de inrichting van de nieuwe onderwijsgebouwen kansen om de school een verbindend karakter te geven in de wijk. Een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, jeugdigen en medewerkers van de school. Hoe we hier invulling aan geven, bespreken we met buurtbewoners en andere betrokken partners tijdens de ontwikkelfase. Ook na schooltijd kunnen schoolgebouwen een maatschappelijke functie hebben. Daardoor krijgen ze een bredere functie binnen de wijk of buurt.