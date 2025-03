Vernieuwing van Arnhems Bestuurskwartier komt in stroomversnelling

De planontwikkeling gaat weer volop van start. De gemeente Arnhem en het Rijksvastgoedbedrijf werken samen aan een stedenbouwkundig plan voor het Paleis.

Cathelijne Bouwkamp, wethouder Ruimtelijke Ordening: “Het Paleis van Justitie hier in Arnhem heeft een belangrijke functie voor ons land. Daarnaast is het ook een cruciale locatie in onze stad. Het gebouw en de omgeving geven vorm aan ons centrum. Het plan om te vernieuwen lag in 2021 al klaar. Het is goed voor de stad dat we de vernieuwing van het Bestuurskwartier kunnen voortzetten. Er is hard gewerkt door veel partijen om dit alsnog voor elkaar te krijgen. We gaan niet alleen het Paleis van Justitie vernieuwen, maar ook de omgeving van het gebouw verbeteren, zodat deze beter past bij de rest van de stad. We zorgen voor meer groen rondom het gebouw en voor duurzamere opties in en om het gebouw.”

Het Paleis van Justitie, een belangrijke werkgever in Arnhem en cruciaal voor de rechtspraak in de regio, ondergaat een grootschalige renovatie en uitbreiding. Verder komt er een groenere verbinding tussen het Bestuurskwartier en de Rijn.

De komende maanden wordt gewerkt aan het vernieuwde stedenbouwkundig plan, waarbij de kaders uit het plan van 2021 blijven staan. Dit plan wordt nog dit jaar, in 2025, gepresenteerd. De gemeente blijft daarnaast belanghebbenden en inwoners betrekken bij de verdere uitwerking.