Voormalig Belastingkantoor wordt woongebouw

Het voormalig Belastingkantoor in Eindhoven wordt een woongebouw.

Woningcorporatie Trudo, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en gemeente Eindhoven zijn van plan om van de kantoortoren aan de Karel de Grotelaan 4 een woongebouw te maken.

Het voormalige Belastingkantoor wordt bestemd voor verschillende doelgroepen: asielzoekers, statushouders en mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld studenten, starters of ouders in scheiding. De gemeenteraad moet in april nog instemmen met de financiering van dit plan.