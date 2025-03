''Eindhoven aantrekkelijke plek om te wonen en te leven''

Uit de Inwonersenquête 2024 blijkt dat het merendeel van de inwoners positief is over Eindhoven en trots is op onze stad.

Dit jaar is de gemiddelde score een 7,5. Bijna 60% geeft zelfs een cijfer tussen de 8 en 10. Daarnaast voelt 74% zich een trotse Eindhovenaar.

De Inwonersenquête maakt voor de gemeente inzichtelijk wat de inwoners van hun stad en buurt vinden. Jaarlijks vragen we een representatieve groep Eindhovenaren naar hun mening over diverse onderwerpen, zoals mobiliteit, duurzaamheid, sportdeelname, cultuur, veiligheid, gezondheid en de openbare ruimte. In 2024 zijn ruim 29.000 inwoners van 18-84 jaar uitgenodigd om deel te nemen. De respons bedroeg dit jaar 25%. De vragenlijst was zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

In onderstaand totaaloverzicht van de Inwonersenquête 2024 staan de uitkomsten van het onderzoek in hoofdlijnen beschreven.