NAVO-militairen bereiden zich voor op verdediging arctische noordflank

Meer dan 1.000 Nederlandse militairen doen vanaf vandaag in en rond Noorwegen mee aan de grote NAVO-oefening Joint Viking. Zij bereiden zich op land en vanaf het water voor op het verdedigen van het buurland van Rusland. De komende weken leveren zo’n 10.000 militairen uit meerdere landen een bijdrage.

Naast Nederlandse militairen nemen eenheden deel uit Canada, Duitsland, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Voor Nederland ligt het zwaartepunt bij het maritieme optreden door de Koninklijke Marine.

Noorwegen is sinds jaar en dag een belangrijke bondgenoot. Waar dit gebied na de Koude Oorlog als relatief rustig werd bestempeld, is dat anders sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Dus heeft verdediging van dit Scandinavische land prioriteit bij de NAVO.

In het uiterste noorden grenst het NAVO-gebied via water en land aan dat van Rusland.

De aanwezigheid van NAVO-eenheden zorgt daarom ook voor afschrikking en onderstreept de waakzaamheid. Om het gebied veilig te houden, is het belangrijk dat NAVO-eenheden in Noorwegen oefenen.

Uitdagende omstandigheden

Nederland levert een belangrijke bijdrage door het leveren van maritieme eenheden en een staf. Deze is geplaatst aan boord van Zr.Ms. Johan de Witt onder leiding van commandeur George Pastoor. Hij benadrukt de meerwaarde van Joint Viking. “Deze oefening biedt ons de kans de samenwerking met NAVO-bondgenoten te versterken. Het scenario is gericht op de verdediging van dit gebied en bereidt ons daarmee voor op opereren in uitdagende, arctische omstandigheden.” Volgens Pastoor laat de militaire aanwezigheid toewijding zien aan het NAVO-bondgenootschap en draagt Nederland bij aan de afschrikking van potentiele tegenstanders.

Naast Zr.Ms. Johan de Witt en de Maritime Battle Staff, doen ook eenheden van het Korps Mariniers (2MCG) en de Sea Assault and Training Group (SATG) mee. Verder nemen meerdere schepen van NAVO-vlootverband Standing NATO Marine Group 1 (SNMG1) deel aan de oefening in Noorse wateren. Commandeur Arjen Warnaar voert vanaf vlaggenschip Zr.Ms. Tromp het bevel over dit verband.

NH90-gevechtshelikopters

Van de luchtmacht zijn 2 NH90-maritieme gevechtshelikopters in het Noorse Bardufoss.

Zij opereren vanuit dat gebied met het oog op een mogelijke oorlogssituatie.

De helikopterbemanningen zorgen dat onder anderen mariniers en NAVO-partners op moeilijk bereikbare locaties komen. Verder bevoorraden ze grondtroepen.

Door hier met bondgenoten te trainen, raken bemanningen bekend met de omgeving. Bovendien komt het de gezamenlijke slagkracht te goede.

Joint Viking duurt tot en met vrijdag 14 maart.