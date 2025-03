Dieuwertje Blok (67) overleden

'Een van de meest iconische gezichten'

'Met Dieuwertje Blok verliest de publieke omroep een van zijn meest iconische gezichten. En ook een van de meest geliefde. Iedereen die met haar werkte, wist: de Dieuwertje van de tv en de radio verschilde maar weinig van de echte Dieuwertje. Haar hartelijkheid en warmte waren nooit gespeeld', zo meldt de NTR.

Sinterklaasjournaal

'Als presentator was ze altijd goed voorbereid. Zelden hoefde er iets opnieuw te worden opgenomen bij Het Sinterklaasjournaal, het stond er vaak in één keer goed op. Maar ook live was ze niet van haar stuk te brengen. Ging er iets mis bij de registratie van de intocht, dan loste ze dat elegant op. En in het klassieke-muziekprogramma NTR Podium wist ze met haar kennis en charme van elk interview een klein pareltje te maken. Dat had niet alleen met talent te maken, maar ook met empathie. Dieuwertje wist zich haarfijn in te leven in de mens die tegenover haar zat of de rol die ze moest spelen', aldus de NTR

Ziek

Dieuwertje kreeg te maken met kanker wat tot gevolg had dat ze haar neus heeft moeten amputeren. Dit alles had haar veerkracht en levenslust geenszins aangetast. Een nieuw jaar, een nieuwe start. In februari zou ze weer beginnen als presentator van NTR Podium, wekelijks op de vrijdag op NPO Klassiek. Hoe wrang dat kort daarvoor duidelijk werd dat de kanker was teruggekeerd.