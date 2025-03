Vordering om DNA-monsters in de Deventer moordzaak door rechtbank afgewezen

Ernest Louwes, de man die is veroordeeld in de Deventer moordzaak, is met zijn verzoek voor afgifte van DNA-monsters ten behoeve van nieuw DNA-onderzoek bij de voorzieningenrechter aan het verkeerde adres. 'Dat volgt uit de uitspraak in een kort geding bij de rechtbank Den Haag. Zijn vordering wordt afgewezen. De man kan een dergelijk verzoek aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad doen', zo meldt de rechtbank Den Haag maandag.

De zaak

Louwes is bij arrest van het gerechtshof in Arnhem in 2000 veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar voor de moord op een vrouw in Deventer in 1999. Nadat een aanvraag om herziening door de Hoge Raad gegrond is verklaard, is deze veroordeling gehandhaafd door het hof in Den Bosch in 2004. Hierna heeft Louwes nog tweemaal een herzieningsverzoek ingediend, in 2006 en 2022. Deze verzoeken zijn beide keren afgewezen door de Hoge Raad.

Afgifte DNA-monsters

In een procedure tegen de Staat vordert Louwes afgifte van DNA-monsters ten behoeve van nieuw DNA-onderzoek voor een mogelijk nieuw verzoek tot herziening. Uit een nieuw onderzoek kan volgens Louwes naar voren komen dat het DNA dat onder de nagels van het slachtoffer is aangetroffen niet van hem afkomstig is. In dat geval kan hij herziening vragen van het in 2004 gewezen arrest van het gerechtshof Den Bosch.

Oordeel rechtbank

De voorzieningenrechter wijst de vordering tot afgifte van het materiaal af. Er is een andere weg om, vooruitlopend op een herzieningsverzoek, nader onderzoek te vragen. Een dergelijk verzoek kan op wettelijke gronden aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad worden gedaan.

Niet zo spoedeisend

Er is niet gebleken dat deze zaak zo spoedeisend is dat die procedure niet zou kunnen worden gevolgd. De betreffende monsters zullen nog vele jaren worden bewaard. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat het materiaal op zeer korte termijn dusdanig in kwaliteit zal verslechteren dat nader DNA-onderzoek onmogelijk wordt.