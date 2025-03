Overvaller tankstation krijgt na 9 jaar gewetenswroeging en meldt zich bij politie

Op 18 januari 2016 werd het tankstation aan de Bellamystraat in Terneuzen ’s avonds overvallen. 'De medewerker die toen aan het werk was deed aangifte bij de politie en gaf een signalement door van de overvaller die een paar honderd euro buitmaakte. De zaak werd, ondanks dat er wel onderzoek werd gedaan, nooit opgelost', zo meldt de politie maandag.

Spijt en terugbetalen

Tot nu toe. Een 28-jarige man die nu woonachtig is in Arnhem kreeg waarschijnlijk last van zijn geweten en meldde zich onlangs bij de politie in zijn woonplaats. Agenten namen een verklaring van hem op. Hierin betuigde hij niet alleen spijt van het plegen van de overval in Terneuzen, maar de man vertelde ook dat hij het geld dat hij toen buitmaakte, terug wil betalen aan de benadeelde. De politie in Arnhem nam contact op met hun collega’s in Zeeland, en zo is deze Zeeuwse zaak nu tot een oplossing gekomen.

OM

De oude zaak is uit het archief gehaald, de verklaring van de Arnhemmer is eraan toegevoegd en het complete dossier wordt opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Een Officier van Justitie gaat zich nu beraden over de verdere afhandeling van de zaak.