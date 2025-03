Celstraf voor criminele uitbuiting van twee minderjarigen

De rechtbank veroordeelt een 36-jarige man uit Ierland tot een gevangenisstraf van 42 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De man is schuldig aan het crimineel uitbuiten van twee minderjarigen en meerdere winkeldiefstallen. In totaal is voor meer dan 33 duizend euro aan goederen gestolen.

Tussen 23 juni 2024 en 3 september 2024 pleegde de man meer dan achttien winkeldiefstallen, waarvan hij er maar liefst twaalf pleegde met minderjarige kinderen, waaronder zijn destijds 9-jarige zoontje. De man nam zijn zoontje mee naar verschillende Kruidvat-winkels en stopte met name opzetborstels en antirookwaren in zijn jas en tas. Vervolgens liet hij zijn zoontje met de tas met de goederen als eerste de winkel verlaten en vervolgens liep hij zelf de winkel uit, zonder te betalen. Hij pleegde op dezelfde wijze meerdere winkeldiefstallen met de destijds minderjarige zoon van een kennis van hem. Ook nam de man – samen met andere onbekend gebleven personen – spullen weg bij de Kruidvat, Etos en Mediamarkt. In totaal is voor meer dan 33 duizend euro aan goederen weggenomen.

Opsporing Verzocht

De man stond met zijn gezin en een aantal andere Ieren vanaf eind augustus 2024 op een camping in het Zeelandse Hoek. Naar aanleiding van een oproep via het tv-programma Opsporing Verzocht meldde zich een getuige. Zij herkende het jonge jongetje op de beelden als één van de kinderen die op de camping zat waar zij eind augustus 2024 ook verbleef. Toen de politie de caravan van de 36-jarige man doorzocht, trof ze een groot aantal gestolen artikelen aan.

De man bekende tijdens de rechtszaak dat hij de diefstallen pleegde, maar ontkende de uitbuiting van de minderjarige jongens. De rechtbank vindt de criminele uitbuiting wel bewezen. De man heeft de minderjarige kinderen meerdere keren laten stelen. Kinderen hebben recht op de bescherming en zorg die nodig is voor hun welzijn. Door zo te handelen creëerde de man voor deze jonge jongens een pedagogisch en sociaal gezien onveilige omgeving. Daarom is er sprake van criminele uitbuiting.

Celstraf

De man zit sinds 3 september 2024 vast. De rechtbank legt aan de man een gevangenisstraf van 42 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar. Hij hoeft de 12 maanden niet uit te zitten zolang hij in de periode niet opnieuw in de fout gaat.