'Buschauffeurs kunnen de bus niet vijf keer per dag aan de kant zetten om te bidden'

Tegenwoordig is er meer oog voor hoe bedrijven met verschillende geloven omgaan op de werkvloer. Er staat niets over in de wet. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld niet verbieden dat werknemers vasten. Dit zegt Pascal Besselink van DAS rechtsbijstand

In Nederland is er vrijheid van godsdienst. Dat betekent dat werknemers mogen vasten als ze willen en je daar als werkgever niets over te zeggen hebt. Ook niet als ze bijvoorbeeld fysiek zwaar werk doen. Enige uitzondering daarop is als werkgevers kunnen aantonen dat de werkplek er onveilig door wordt. Maar dat is lastig te bewijzen. Er is overigens wel een wettelijk instructierecht, maar dat gaat niet zo ver dat je als baas kan bepalen wat en wanneer werknemers eten en drinken.

Soms lastiger in te lassen

In sommige werksituaties zal het lastiger zijn om niet te eten en te drinken of een bidmoment in te lassen. Denk aan iemand die zwaar werk doet in de bouw of een buschauffeur. Voor iemand die computerwerk doet is dat allemaal eenvoudiger.

Geen andere eisen stellen aan baas

Andersom kun je als werknemer tijdens de ramadan ook geen andere eisen stellen aan je baas. Denk aan een buschauffeur die tijdens de ramadan strenger is met bidden en vijf keer per dag dat wil doen op een vaste tijd. Je kunt de bus niet vijf keer per dag aan de kant zetten om te bidden.

Onderling afstemmen

Wat er mogelijk is voor werknemers die vasten, hangt af van het bedrijf waar je werkt. Zo is het makkelijker om rekening te houden met vastende werknemers die in ploegendienst werken of onregelmatige werktijden hebben. Je kunt dan afspreken om tijdens de vastenmaand vaker een latere of juist vroegere dienst te werken, waardoor het vasten makkelijker vol te houden is. Bij een negen-tot-vijfbaan is dat moeilijker.

Vrij voor Suikerfeest

Voor moslims is het Suikerfeest één van de belangrijkste religieuze feesten in het jaar. Volgens de Nederlandse wet is het echter geen officiële feestdag. Een werknemer die hiervoor vrij wil nemen, zal daarvoor verlof moeten opnemen. De werkgever moet hierin de wens van de werknemer volgen. Zo staat het in de wet. Dat kan echter anders zijn als de vaststelling van de vakantie in de cao is opgenomen.

Het is in ieder geval belangrijk om samen in gesprek te gaan om de mogelijkheden te bespreken.