Minder misdrijven geregistreerd in 2024

In 2024 registreerde de politie gemiddeld 2 220 misdrijven per dag, 812 duizend in totaal. Dit is iets minder dan in 2023, toen waren het er 816 duizend. Het aantal misdrijven met grote impact op slachtoffers, zoals woninginbraak en geweld, is vrijwel gelijk gebleven. Bijna 6 op de 10 misdrijven waren vermogensmisdrijven, zoals diefstal en oplichting. Na een daling tussen 2011 en 2018 is de geregistreerde criminaliteit de afgelopen zes jaar stabiel gebleven. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Woninginbraak, geweld, overval en straatroof worden aangemerkt als misdrijven met grote impact op slachtoffers. In 2024 registreerde de politie 22 duizend woninginbraken, ongeveer 500 inbraken minder dan een jaar eerder. Tien jaar eerder werden er nog 71 duizend inbraken geregistreerd. Daarnaast werden er 78 duizend geweldsmisdrijven (inclusief seksuele misdrijven) gemeld in 2024, 1 800 meer dan het jaar ervoor. Tien jaar eerder werden er bijna 100 duizend geweldsmisdrijven geregistreerd.

Het aantal straatroven nam in de afgelopen tien jaar af van 5 500 in 2014 naar 2 800 in 2024. Het aantal overvallen daalde van ruim 1 300 naar 500.

Bijna kwart meer (vuur)wapenmisdrijven in tien jaar tijd

In 2024 registreerde de politie 15 300 drugs- en 7 300 (vuur)wapenmisdrijven. Het aantal drugsmisdrijven is vergeleken met tien jaar eerder ongeveer gelijk gebleven. Het aantal (vuur)wapenmisdrijven was in 2024 24 procent hoger dan tien jaar eerder.

Opnieuw meeste misdrijven in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven

In 2024 registreerde de politie landelijk 45 misdrijven per duizend inwoners, iets minder dan het jaar ervoor. Naar verhouding vonden, net als in 2023, de meeste misdrijven plaats in Amsterdam: bijna 90 per duizend inwoners. Rotterdam en Eindhoven, behoren met ongeveer 80 misdrijven per duizend inwoners ook tot de drie gemeenten met relatief de meeste misdrijven.

In Den Haag en Utrecht lag de criminaliteit op ongeveer 68 misdrijven per duizend inwoners. De gemeente Bronckhorst had de minste geregistreerde misdrijven (16 per duizend inwoners).

Vergeleken met 2023 steeg de criminaliteit in Den Haag met 2 procent en daalde deze in Utrecht met 3 procent. In Amsterdam en Rotterdam bleef het aantal misdrijven per duizend inwoners vrijwel gelijk.

