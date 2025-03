Uitbreiding VOG-aanvraag helpt ondermijning in havengebieden tegen te gaan

Ondermijning is een breed maatschappelijk probleem. Over de vraag hoe weerbaarder te worden tegen inmenging van criminelen werd gesproken op het ondernemersdiner, waar overheid, ondernemers en kennisinstellingen samenkwamen om te bespreken hoe criminelen de pas kan worden afgesneden. Uit onderzoek blijkt dat 86% van de grote criminele netwerken in Europa gebruikmaakt van legale bedrijfsstructuren om toegang te krijgen tot markten, witwasroutes en gevoelige informatie.

Met initiatieven zoals het Waarschuwingsregister Logistieke Sector en het Actieprogramma Veilig Ondernemen wordt actief ingezet op weerbaarheid en veiligheid. Samenwerking tussen bedrijven, overheid en andere partijen is essentieel om georganiseerde criminaliteit structureel tegen te gaan en zo een veilige en integere economische omgeving te waarborgen.

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel benadrukte tijdens deze bijeenkomst: 'Criminelen kunnen alleen slagen met hulp van binnenuit. Dit vraagt om bewustzijn bij overheid én bedrijfsleven over kwetsbaarheden in processen en functies. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we bedrijven weerbaarder maken tegen de toenemende ondermijnende criminaliteit.'

Ondermijnende criminaliteit ontstaat wanneer criminelen misbruik maken van legale structuren, zoals bedrijven en overheidsdiensten, om illegale activiteiten uit te voeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de havensector, waar criminele netwerken transport- en logistieke processen infiltreren om drugssmokkel en andere illegale handel mogelijk te maken. Dit ondermijnt de veiligheid en integriteit van de economie en samenleving.

Om criminele inmenging tegen te gaan, breidt screeningsautoriteit Justis per 3 maart 2025 de aanvraagprocedure voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) uit met een nieuw risicogebied: locatie, specifiek gericht op havengebieden. Werkgevers in de havensector kunnen hierdoor gerichter screenen op strafbare feiten die relevant zijn voor functies binnen het havengebied. Dit moet voorkomen dat personen met een criminele achtergrond toegang krijgen tot kwetsbare locaties, zoals containerterminals en distributiecentra. Met deze maatregel wordt een belangrijke stap gezet in de aanpak van ondermijning en de bescherming van de integriteit van de havensector.