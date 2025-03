Onderzoek naar diefstal kogelwerende vesten en schilden in Zuidlaren en Assen

Politie Eenheid Noord-Nederland is een onderzoek gestart naar de diefstal van een aantal zogeheten kogelwerende vesten en schilden die buit zijn gemaakt in Zuidlaren en Assen. Het onderzoek hiernaar loopt volop. In het onderzoek zijn ze op zoek naar mensen die iets weten over de diefstallen, eventuele getuigen en naar beelden waarop mogelijk iets verdachts te zien is.

In de nacht van vrijdag 31 januari op zaterdag 1 februari is er ingebroken in enkele dienstvoertuigen die op dat moment bij een schadehersteller in Assen stonden. Een week later is in de nacht van vrijdag 7 februari op zaterdag 8 februari omstreeks 04:30 uur ingebroken in het Politie Opleidings- en Trainingscentrum (POTC) aan de Randweg in Zuidlaren. Na deze diefstallen zijn direct de nodige veiligheidsmaatregelen genomen.

Onderzoek

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart naar de inbraak en diefstal. Of deze twee diefstallen verband houden met elkaar, maakt ook deel uit van dat onderzoek. Er is uitvoerig buurtonderzoek gedaan, er is met getuigen gesproken en er zijn camerabeelden bekeken. Nieuwe camerabeelden worden verzameld en de Forensische Opsporing heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan.

Getuigen en beelden gezocht

De recherche is in het onderzoek naar de inbraken en diefstallen op zoek naar getuigen en/of camerabeelden. Dit kan ons helpen om meer duidelijkheid te krijgen over wie er bij de inbraken in Assen en Zuidlaren betrokken zijn en wat eraan vooraf is gegaan.