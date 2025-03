Basisscholen kunnen aan de slag met lessen over geld

Schulden voorkomen

Staatssecretaris Jurgen Nobel: “Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt ook voor geldzaken. Als kinderen op jonge leeftijd leren hoe ze moeten omgaan met geld, hebben ze daar een leven lang profijt van. Zo kunnen lessen over geld helpen schulden te voorkomen. Daarom is het goed we deze subsidie nu openstellen voor basisscholen.”

Afgebakende groep scholen

Omdat veel basisscholen worden overvraagd en kampen met personeelsgebrek, is besloten de subsidie beschikbaar te stellen voor een afgebakende groep. Dit tijdvak komen alleen basisscholen in aanmerking met een onderwijsachterstandsscore boven de drempelwaarde. Op die scholen zitten veel leerlingen met een grotere kans op een onderwijsachterstand.

Lessen en bijeenkomsten

Scholen kunnen de subsidie bijvoorbeeld gebruiken om medewerkers aan te nemen of vrij te stellen voor lessen over geld. Of om ouders en verzorgers te ondersteunen in de financiële opvoeding van kinderen, bijvoorbeeld door bijeenkomsten hierover te organiseren. De afgelopen jaren was ook subsidie beschikbaar voor financiële educatie op de middelbare school en in het mbo.