Raad van State adviseert kabinet om in 2050 klimaatneutraal te zijn

Uit de Klimaatwet volgt dat de regering ten minste eens in de vijf jaar opnieuw een Klimaatplan vaststelt en dit plan ter advies aan de Afdeling advisering voorlegt. Het voorgelegde ontwerp-Klimaatplan beslaat de periode van 2025 tot 2035 en beschrijft het pad om klimaatneutraliteit in 2050 te realiseren. Dit is de tweede keer dat de Afdeling advisering een beschouwing over een ontwerp-Klimaatplan schrijft.