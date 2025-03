Vierde verdachte langer vast vanwege betrokkenheid bij Drentse kunstroof

De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft vandaag besloten dat de voorlopige hechtenis van een 26-jarige man uit Heerhugowaard met negentig dagen wordt verlengd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de kunstroof in het Drents Museum.

Alle vier verdachten zitten nog in beperkingen, ondanks het feit dat tegen deze beperkingen meerdere bezwaarschriften waren ingediend. Deze bezwaren zijn door de raadkamer van de rechtbank afgewezen. Dit betekent dat de verdachten enkel contact mogen hebben met hun advocaat.

De eerste openbare zitting in deze zaak staat gepland op 9 mei 2025 in de rechtbank in Assen.