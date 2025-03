Kabinet kan door met terugdringen geluidshinder Schiphol na besluit Europese Commissie

De Europese Commissie heeft woensdag haar besluit uitgebracht over de procedure die het kabinet volgt om de geluidshinder rond Schiphol terug te dringen. Brussel concludeert dat Nederland de procedure in acht heeft genomen, behalve voor enkele punten.

Het ministerie bedankt de Commissie voor haar besluit. Hiermee kan het kabinet verder met zijn plannen om de geluidshinder rond Schiphol terug te dringen, en de rechtspositie van omwonenden te herstellen. Ook biedt dit de benodigde duidelijkheid voor de luchtvaartsector.

De Commissie vraagt Nederland in ieder geval aandacht te besteden aan de volgende punten: hoe General Aviation bijdraagt aan het terugdringen van geluid, het effect van de autonome ontwikkelingen op Schiphol, en de operationele maatregelen die zijn overwogen.

Vervolgstappen

Het ministerie zal bovenstaande punten meenemen in de Nederlandse reactie op het besluit, zoals de procedure voorschrijft. Als de reactie is verstuurd, is deze balanced approach-procedure officieel afgerond. Bij de wijziging van het LVB zullen de aandachtspunten van de Commissie ook worden meegenomen.

Het maatregelenpakket wordt vervolgens per november 2025 ingevoerd. Daarvoor werkt het ministerie aan een beperkte wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit. Daarin zal het nieuwe maximumaantal vliegtuigbewegingen van 478.000 worden vastgelegd voor het etmaal, waarvan 27.000 voor de nacht.