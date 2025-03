Buren vangen bewoonster en haar hond op bij woningbrand Gemert

De brandweer werd woensdagavond rond 19.40 uur gealarmeerd voor een woningbrand in de St.-Severusstraat in Gemert.

Buren

Bij de brand kwam veel rookontwikkeling vrij. De bewoonster en haar hond werden bij de buren opgevangen. Ook de politie kwam ter plaatse evenals vele nieuwsgierige buurtbewoners.

Plafond

De brand woedde ergens in het plafond maar was vrij snel onder controle. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd door ramen en deuren, zowel boven als beneden, open te zetten. Voor extra bluswater werd een slang aangesloten op een brandkraan net om de hoek in de Grootmeestersstraat.