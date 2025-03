Veel historische panden verwoest bij grote brand binnenstad Arnhem

In de binnenstad van Arnhem is er in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken die is begonnen in een winkelpand in de Jansstraat en is overgeslagen naar andere panden. Vanwege instortingsgevaar kan de brandweer nog niet op alle plekken blussen. Dit meldt de gemeente Arnhem donderdag.

Veel winkels en bovengelegen woningen getroffen

'Het huizenblok tussen de Pauwstraat, Jansstraat, Varkensstraat en Munterstraat staat in brand. Voor de slachtoffers is opvang geregeld', aldus de gemeente.

Update donderdag 6 maart 11:37: Geen asbest aangetroffen

De brand in de binnenstad heeft geleid tot neerslag van verbrandingsresten in grote gedeeltes in Arnhem-Noord. Er zijn verschillende monsters afgenomen. In deze monsters is vanaf het gebied Willemsplein en alles ten noorden daarvan, geen asbest aangetroffen. De directe omgeving van de brand wordt op dit moment nog nader onderzocht. Bewoners ten noorden van het Willemsplein kunnen dus eventuele neerslag zelf schoonmaken. Daarbij wordt wel geadviseerd om huishoudhandschoenen aan te trekken en om grotere brokstukken op te ruimen en bij het restafval te doen.

Zwarte aanslag verwijderen

Zit er zwarte aanslag op auto’s, tuinmeubels of speeltoestellen was dat er met een warm sopje af. Spoel schoenen af met water voordat je naar binnen gaat.

Controleer plekken waar kinderen spelen en maak die goed schoon.

Update donderdag 6 maart 11:34: Winkels en horeca gesloten

In het getroffen gebied zijn de winkels en horeca gesloten. Vanavond is er daar geen koopavond en ook de horeca blijft gesloten tot minimaal 24:00 uur.

Update donderdag 6 maart 11:02: 'Grote impact op bewoners'

Burgemeester Ahmed Marcouch: ‘Deze brand heeft een grote impact op onze historische binnenstad, haar bewoners en ondernemers, en alle Arnhemmers. Mijn gedachten en zorgen gaan uit naar alle direct betrokkenen. We staan mensen die getroffen zijn op dit moment bij. Grote dank aan alle hulpdiensten die massaal bezig zijn de brand te bestrijden en erger hebben weten te voorkomen. Locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp en onze medewerkers zijn in touw om de opvang en zorg in goede banen te leiden.’ De burgemeester was deze recesweek met verlof. Hij heeft besloten direct terug te keren.

Update donderdag 6 maart 10:55: Zet aircosystemen uit

De brandweer adviseert om in het afgezette gebied aircosystemen uit te zetten, omdat hiermee de buitenlucht naar binnen wordt gehaald. Voor ondernemers geldt dat als uw winkel in het gebied dat afgezet is ligt u niet open kan gaan. Als u net daarbuiten zit mag u open gaan. Dat is de keuze van de winkelier zelf. Het gebied dat is afgesloten ligt tussen de volgende straten: Rijnstraat, Nieuwe Plein, Willemsplein, Jansplein, Mariënburgstraat. Daar kunnen de winkels niet open.

Update donderdag 6 maart 09:39: Stroom lokaal afgesloten

In een deel van het afgesloten gebied is de stroom afgesloten. Kijk voor meer details op de website van Liander.

Update donderdag 6 maart 08:05: Informatienummer over brand

Er is een algemeen informatienummer voor vragen omtrent de brand. Bel alleen als het echt nodig is om overbelasting te voorkomen: 0800 - 1809.

Update donderdag 6 maart 07:54: Grip op brand

De brandweer krijgt grip op de brand, al is hij nog niet helemaal onder controle. De hoeveelheid rook neemt af.

Update donderdag 6 maart 07:00: Grootschalige ontruiming

Er is een grootschalige ontruiming gaande. Een deel van het centrum heeft geen stroom en het centrum van Arnhem is afgesloten voor het verkeer.

De rook waait richting noorden. Ook in de wijken daar (rondom Sonsbeekpark) treft u rook en asdeeltjes aan. Er is een NL-Alert verstuurd.