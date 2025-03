CBS: Ruim 4 op de 10 bedrijven verwachten minder zzp’ers in te huren in 2025

Ruim 42 procent van de bedrijven die in 2024 zzp’ers inhuurden, verwacht dat in 2025 minder te doen. Dit meldt het CBS donderdag.

Schijnzelfstandigheid

'Volgens de bedrijven speelt de aangekondigde strengere controle op schijnzelfstandigheid een belangrijke rol. Tegelijkertijd is een tekort aan gekwalificeerd personeel de belangrijkste reden om zzp’ers toch in te huren', aldus het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland van januari 2025, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Een op de drie bedrijven huurt geen zzp'ers in

Een derde van de bedrijven geeft aan geen zzp’ers in te huren. Het merendeel (ruim 54 procent) van de bedrijven die wel zzp’ers inhuren, verwacht dat de inhuur van zzp’ers in 2025 gelijk blijft ten opzichte van 2024. Ruim 42 procent verwacht een afname van de inhuur in het komende jaar en slechts 3 procent van de bedrijven verwacht een toename.

Handhaving

Vanaf 2025 geldt voor de handhaving rond arbeidsrelaties het handhavingsmoratorium niet meer. Dit betekent dat de Belastingdienst bedrijven direct een naheffing kan opleggen als blijkt dat zzp’ers eigenlijk als werknemers moeten worden beschouwd. Tijdens het handhavingsmoratorium kregen bedrijven meestal alleen suggesties om hun werkwijze te verbeteren. Van de bedrijven die verwachten minder zzp’ers in te huren in 2025, geeft ruim de helft aan dat dit komt door het beëindigen van het handhavingsmoratorium. De overige bedrijven huren minder zzp’ers in om andere redenen.

In de bouw het vaakst een afname van zzp-inhuur verwacht

In de bouwnijverheid verwachten ruim 6 op de 10 bedrijven minder zzp’ers in te huren. En bijna alle bedrijven geven aan dit komt door het eindigen van het handhavingsmoratorium. Ook in de horeca en landbouw is dit de belangrijkste reden om minder zzp’ers in te zetten. In de autohandel, de informatie en communicatie en de groothandel verwachten relatief weinig bedrijven een afname van zzp’ers (ongeveer 35 procent). In deze bedrijfstakken wordt het einde van het handhavingsmoratorium ook minder vaak als reden genoemd.