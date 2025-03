Johan de Wittlaan Den Haag vanaf maandag 14 april dicht vanwege NAVO-top

Verkeersoverlast en files

Op maandag 7 april gaan de rijstroken naast de middenberm al dicht. De Johan de Wittlaan is dan nog wel open voor auto’s. 'Vanaf maandag 14 april kunt u met de auto niet meer over de Johan de Wittlaan rijden. De afsluiting is tussen de Eisenhowerlaan en het begin van de President Kennedylaan. Dat kan zorgen voor verkeersoverlast en files. Houd rekening met extra reistijd. Fietsers vanaf de Scheveningseweg richting de President Kennedylaan worden omgeleid via de Eisenhowerlaan', aldus de gemeente.

Omleidingsroutes in Den Haag en omgeving

Tijdens de afsluiting van de Johan de Wittlaan kunt u gebruikmaken van omleidingsroutes. Die staan zowel buiten als in de stad aangegeven. De inzet van navigatiesystemen, reisinformatie en verkeersmaatregelen op de weg en helpen de doorstroming van het verkeer. Het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets draagt ook bij aan een betere doorstroming. De winkels, musea en horeca in het Statenkwartier blijven goed bereikbaar.

NAVO-top in World Forum

Op 24 en 25 juni 2025 vindt de NAVO-top plaats in Nederland. Er komen wereldleiders en delegaties uit verschillende landen samen in het World Forum in Den Haag.