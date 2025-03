Politie houdt op de snelweg twee verdachten van beroving aan

Op de Dalsteindreef is vanochtend 6 maart een vrouw beroofd van haar koffers kort nadat ze uit een taxi stapte. De verdachten vluchten weg in een voertuig die uiteindelijk op A13 ter hoogte van Delft wordt opgedaan door agenten. Middels een zogenaamde benaderingstechniek gevaarlijke personen (BTGV) worden de twee inzittenden in het voertuig aangehouden.