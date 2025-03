Voorlopig getuigenverhoor 'Spoorloos'

Op 6 maart en op 15 april worden in de rechtbank in Utrecht getuigen gehoord in een civiele procedure tegen KRO-NCRV. Deze procedure is gestart door twee geadopteerde verzoekers wegens onrechtmatig handelen in de zoektocht naar de biologische familie van verzoekers via het televisieprogramma Spoorloos. Met de voorlopig getuigenverhoren willen de verzoekers hun juridische positie bepalen voor een eventueel te starten procedure tegen KRO-NCRV.

Hoe bijzonder is het dat deze verhoren plaatsvinden?

Een verzoek om getuigen te mogen horen wordt bijna altijd toegestaan door de rechter. KRO-NCRV heeft ook geen bezwaar gemaakt tegen het horen van de getuigen. De rechtbank heeft het aantal te horen getuigen voorlopig wel beperkt tot vijf. Verzoekers hadden om het horen van meer getuigen gevraagd.

Hoe verloopt een voorlopig getuigenverhoor?

De door de rechtbank benoemde rechter-commissaris zal de voorgedragen getuigen ondervragen. Ook de advocaten van de verzoekers en KRO-NCRV krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Van het getuigenverhoor wordt een proces-verbaal (ter zitting) opgemaakt. De getuige wordt gevraagd het proces-verbaal te ondertekenen.

Hoe ziet de planning eruit?

Op 6 maart worden drie getuigen gehoord. Op 15 april worden de andere getuigen gehoord. Op die dag, of op een nog te bepalen nieuwe zittingsdag, is er ook ruimte voor het tegenverhoor. Voor het tegenverhoor mag KRO-NCRV getuigen voordragen. Of hiervan gebruik wordt gemaakt is nu nog niet bekend.

Komt de rechtbank met een beslissing?

Als alle voorgedragen getuigen zijn gehoord, wordt het voorlopig getuigenverhoor gesloten waarmee de procedure geëindigd is. De rechter-commissaris geeft dus geen oordeel over hetgeen partijen verdeelt. Als partijen hierover een oordeel willen hebben, zullen zij dat in een aparte procedure moeten vragen.