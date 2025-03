Terugleverkosten voor zonnepaneelhouders stijgen tot 44% in een jaar tijd

De terugleverkosten - de kosten die energieleveranciers in rekening brengen voor het terugleveren van opgewekte stroom aan het net - zijn in een jaar tijd met tot 44% gestegen. In maart 2025 betalen huishoudens met zonnepanelen fors meer dan een jaar eerder. Vooral huishoudens met een groot aantal panelen gaan er op achteruit. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Overstappen.nl, dat keek naar drie veelvoorkomende scenario’s.

Onderzoek

Vergelijker Overstappen.nl onderzocht drie scenario’s en vergeleek de terugleverkosten tussen maart 2024 en maart 2025. In scenario 1 gaat het om een huishouden van twee personen met zeven zonnepanelen, die samen 2100 kWh terugleveren. Scenario 2 beschrijft een huishouden van drie personen met twaalf zonnepanelen, die 3600 kWh terugleveren. In scenario 3 gaat het om een huishouden van vijf personen met zeventien zonnepanelen, met een totale teruglevering van 5100 kWh.

Groot aantal zonnepanelen het meest belast

Huishoudens die meer opwekken dan ze verbruiken, ervaren de meeste last van de terugleverkosten. Bij sommige leveranciers betalen huishoudens met zeventien zonnepanelen inmiddels bijna € 1.100 per jaar aan terugleverkosten. Dit maakt het financieel steeds minder aantrekkelijk om zonnepanelen te hebben.

Nieuwe verhogingen en verdere stijging verwacht

Recent hebben veel energieleveranciers hun terugleverkosten verhoogd. Donderdag 6 maart heeft ook energieleverancier Delta nieuwe terugleverkosten geïntroduceerd, wat aangeeft dat de stijging nog niet voorbij is. Een verdere verhoging van de terugleverkosten wordt deze zomer verwacht, wat het voor zonnepaneelhouders nog moeilijker maakt om hun investering terug te verdienen.

De terugleverkosten niet als boete zien

Volgens Tom Schlagwein, energie-expert bij Overstappen.nl, moeten zonnepaneelhouders de terugleverkosten niet als boete zien. “Het is heel ongenuanceerd om de terugleverkosten te bestempelen als een boete. Het is een feit dat de kosten voor energieleveranciers door de salderingsregeling flink zijn opgelopen en het is logisch dat deze kosten ergens in de prijs terugkomen. Gelukkig kunnen leveranciers niet zomaar elk bedrag vragen: de ACM controleert de redelijkheid van de tarieven. Voordat de terugleverkosten bestonden, rekenden energieleveranciers deze kosten door aan iedereen en dus ook aan niet-zonnepaneelhouders. Dat is nog oneerlijker: zo betalen zij mee aan de kosten voor anderen. Energieleveranciers verdelen de kosten nu evenrediger. Het is goed als hier duidelijke wetgeving voor komt, want die is er nu nog niet.”

Advies

Schlagwein geeft advies aan zonnepaneelhouders: “Mijn advies is om je niet blind te staren op de hoogte van de terugleverkosten en de terugleververgoeding. Sommige leveranciers hebben lagere terugleverkosten, maar ook hogere verbruikstarieven of lagere kortingen. Je moet kijken naar de all-in netto-jaarprijs. De terugleverkosten blijven voorlopig een vast component op elke energierekening voor klanten met zonnepanelen. De verschillen tussen leveranciers zijn echter erg groot. Het is daarom belangrijk om te kijken welke leverancier voor jouw situatie de beste keuze is.”