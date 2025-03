Minister Bruins wil bijzondere gouden middeleeuwse ring in Nederland houden

Beschermd cultuurgoed

De minister heeft besloten dat het object in principe Nederland niet mag verlaten omdat de ring onvervangbare historische waarde heeft voor ons land. In 2022 is de ring dan ook aangewezen als beschermd cultuurgoed. Het is de eerste keer dat een minister een dergelijk proces in gang zet met een aangewezen cultuurgoed.

'Onmisbaar onderdeel collectieve geheugen Nederland'

Minister Bruins: "Beschermde cultuurgoederen zijn dragers van onze geschiedenis en identiteit. Ze vormen een onmisbaar onderdeel van het collectieve geheugen van Nederland. Ik vind het belangrijk dat de ring in Nederland blijft zodat toekomstige generaties ook hun waarde kunnen ervaren en begrijpen."

Middeleeuws

Het gaat om een middeleeuwse gouden ring, gedateerd uit de 9e/10e eeuw, met een voorstelling van het Lam Gods omgeven door de 4 evangelisten. De ring is in 1997 gevonden in het Friese Sumar door een metaaldetectoramateur. Sinds 2022 is het cultuurgoed aangewezen als beschermd en opgenomen in het register. De ring is hier te bekijken.

Beschermde status

De Minister van OCW kan cultuurgoederen in particulier bezit aanwijzen als beschermd cultuurgoed als zij Nederland dreigen te verlaten. Deze bevoegdheid is er om objecten die van groot belang zijn voor de Nederlandse cultuurgeschiedenis voor Nederland te behouden. Bij zo’n besluit wordt hij geadviseerd door de Commissie Beschermde Cultuurgoederen. Deze commissie oordeelt of het cultuurgoed onvervangbaar en onmisbaar is voor de Collectie Nederland en dus voor Nederland behouden moet blijven.

Erfgoedwet

Zodra het cultuurgoed is aangewezen, mag het Nederland niet zonder toestemming van de minister verlaten. Vanwege de cultuurhistorische betekenis van dit cultuurgoed voor de Collectie Nederland heeft de minister deze toestemming in dit geval niet gegeven. De bevoegdheden van de minister volgen uit de Erfgoedwet.

Vervolgproces

Potentiële, geïnteresseerde kopers in Nederland hebben nu 6 weken om het sieraad aan te kopen en daarmee binnen onze landsgrenzen te houden. Meldt zich geen koper? Dan kan daarna het besluit van de minister gezien worden als een aanbod van de Staat om de ring te kopen. Als dit gebeurt zal de ring onderdeel worden van de rijkscollectie en wordt er gezocht naar een plek om de ring voor het publiek toegankelijk te maken.