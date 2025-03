OM eist celstraf tegen vrouw die als zwemcoach minderjarige zwemsters misbruikte

‘’Verdachte heeft met het misbruik van de twee minderjarige zwemsters ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat niet alleen deze meiden, maar ook hun ouders, in haar als zwemcoach binnen de vereniging hadden gesteld.’’ Vandaag stond een inmiddels 21-jarige vrouw voor de rechtbank in Zwolle terecht voor seksueel misbruik van twee minderjarige zwemsters. Een zaak die niet alleen veel impact heeft gehad op de slachtoffers, maar ook op de ouders, de zwemvereniging en de zwemwereld in het algemeen, zo betoogde de officier van justitie.

Zwemvereniging

De vrouw was een van de zwemcoaches bij een zwemvereniging. In die hoedanigheid wordt haar verweten dat ze gedurende twee periodes seksueel misbruik heeft gemaakt van twee meisjes die zwommen binnen de vereniging, destijds ongeveer 14 jaar oud. De eerste keer gebeurde dat vanaf eind 2020 tot begin 2021, toen de zwemcoach ruim 17 jaar oud was. In de periode van eind 2023 tot begin 2024 maakte ze zich als 20-jarige volgens het OM opnieuw schuldig aan zedenfeiten. Dit keer werden er bovendien ook opnames gemaakt, die als kinderporno zijn aan te merken.

Manipulatie en controle

De officier van justitie benadrukte dat de zwemcoach misbruik heeft gemaakt van haar positie binnen de vereniging, omdat de slachtoffers afhankelijk van haar waren. Door middel van manipulatie en controle bleef zij de slachtoffers tot ontuchtige handelingen bewegen.

'Lange tijd nadelige psychische gevolgen'

De officier stelde in zijn requisitoir dat de vrouw niet alleen de lichamelijke maar ook de geestelijke integriteit van deze meiden ernstig heeft geschonden. ’’Slachtoffers van misbruik ervaren doorgaans nog gedurende lange tijd nadelige psychische gevolgen, met bijbehorende sterke vermindering van levensgeluk, waarvoor veelal de inzet van therapie noodzakelijk is. Dergelijke psychotrauma’s brengen uiteraard ook allerlei meer praktische gevolgen met zich mee, bijvoorbeeld afnemende prestaties op het gebied van opleidingen en werk of bijvoorbeeld topsport-beoefening’’, aldus de officier van justitie.

'Grote impact'

Maar impact van de zaak raakt volgens de officier niet alleen de zwemsters en hun ouders, maar gaat veel verder: ‘’Ouders van jonge kinderen die een zwemcoach hebben, zullen zich wel even een moment afvragen: Hoe veilig is mijn kind eigenlijk bij deze coach? Kan ik hem of haar wel vertrouwen?’’ aldus de officier. ‘’Maar ook jeugd-zwemcoaches voelden zich door deze zaak mogelijk in een kwaad daglicht gesteld en zullen zich mogelijk gehinderd of enig tijd ongemakkelijk hebben gevoeld in het uitoefenen van hun functie. Alles bij elkaar komt het wangedrag van deze verdachte het algehele imago van de jeugd-zwemsport niet ten goede.’’

Volwassenenstrafrecht

Hoewel de vrouw tijdens de eerste misbruik-periode zelf nog minderjarig was, vindt het OM berechting volgens het volwassenenstrafrecht op zijn plaats. Bij de afweging om te kiezen voor jeugdstrafrecht, adolescentenstrafrecht of volwassenenstrafrecht is de reclassering om advies gevraagd. De reclassering ziet in de verstandelijke vermogens en de ontwikkeling van de vrouw geen reden om af te wijken van het uitgangspunt om volwassenenstrafrecht toe te passen.

30 maanden celstraf geëist

De vrouw heeft een blanco strafblad, maar lijkt zich nauwelijks bewust van het kwalijke van haar handelen, zo stelde de officier van justitie. Voor deze feiten kan geen taakstraf worden opgelegd en een taakstraf vindt het OM ook niet passend. Gezien de ernst van het misbruik over een langere periode en het bestaan van een afhankelijkheids- en vertrouwensrelatie, vindt de officier een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk op zijn plaats. Door het opleggen van bijzondere voorwaarden, die gelden tijdens de proeftijd van drie jaar, moet de kans op recidive worden beperkt. De officier van justitie vroeg de rechtbank verder om een contactverbod met de slachtoffers op te leggen.