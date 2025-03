CBS: 7 procent vrijgekomen corporatiewoningen in 2022 naar statushouders

In 2022 werd bijna 7 procent van alle vrijgekomen corporatiewoningen toegewezen aan huishoudens met statushouders. Dit meldt het CBS vrijdag.

Minder vaak vrije woning achtergelaten

'Deze huishoudens lieten minder vaak een vrije woning achter dan huishoudens zonder statushouders. Van alle huishoudens die verhuisden naar een corporatiewoning en geen vrije woning achterlieten, was 12 procent een huishouden met statushouders', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

11.000 woningen toegewezen aan statushouders

In 2022 kwamen 162.500 corporatiewoningen vrij waar een ander huishouden in ging wonen. Het gaat hier om corporatiewoningen die niet werden gedeeld door meerdere huishoudens. Van de vrijgekomen corporatiewoningen werd bijna 7 procent (11.000 woningen) toegewezen aan een huishouden met een statushouder. In alle vier voorgaande jaren lag dit tussen de 4 en 6 procent.