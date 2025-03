Inzittende (25) overleden bij tragisch verkeersongeval in Waalwijk

De politie in Waalwijk onderzoekt een ernstig ongeval aan de Biesbosweg, waarbij twee personenauto’s tegen elkaar botsten. 'Bij het ongeluk is een 25-jarige man uit de gemeente Dongen tragisch om het leven gekomen', zo meldt de politie vrijdag.

Verkeerde weghelft

Het ongeluk gebeurde op donderdagavond 6 maart, rond 20.30 uur. Uit politieonderzoek blijkt dat de 22-jarige bestuurder uit Sprang-Capelle vermoedelijk op de verkeerde weghelft reed, waarna hij in botsing kwam met een tegemoetkomende auto. 'In die auto zaten drie inzittenden: een 25-jarige man uit de gemeente Dongen, een 30-jarige man uit Sprang-Capelle en een minderjarig jongetje. De 25-jarige Dongenaar overleed ter plekke. De andere drie slachtoffers zijn met spoed naar verschillende ziekenhuizen gebracht', aldus de politie.

Bloed- of blaastest in ziekenhuis

Hoe de 22-jarige bestuurder op de verkeerde weghelft terechtkwam, is nog niet duidelijk. Ook was het niet mogelijk om op het moment van het ongeval een bloed- of blaastest af te nemen. Dit wordt later in het ziekenhuis alsnog gedaan. De politie zet het onderzoek voort om de exacte toedracht van het ongeval vast te stellen.