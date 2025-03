Twee aanhoudingen voor berovingen na afspraken via datingapps

Woensdag 5 maart zijn twee verdachten aangehouden voor drie (pogingen van) beroving in Wijchen. De berovingen vonden plaats nadat slachtoffers via een datingapp een afspraak hadden gemaakt. Eenmaal op de locatie bleek de afspraak met een ander doel te zijn gemaakt.

De twee verdachten (mannen van 17 en 18 jaar oud uit Wijchen) worden ook verdacht van een woningoverval in Nijmegen op 25 september 2024. Ook in dit geval werd er na contact via een datingapp een afspraak met de verdachte gemaakt, maar deze keer in de woning van het slachtoffer. Het slachtoffer werd mishandeld en bedreigd.

Wat gebeurde er tijdens de berovingen?

De eerste beroving vond plaats op zondagavond 5 januari in de buurt van het winkelcentrum Zuiderpoort. Van het slachtoffer is de bankpas afgenomen, vervolgens is hiermee gepind. De tweede beroving vond plaats in het naastliggende park van het winkelcentrum op donderdagavond 9 januari. Hierbij is niets buit gemaakt. De twee slachtoffers zijn hierbij mishandeld en bedreigd. Op maandagavond 24 februari vond een derde poging van beroving plaats waarbij ook dit slachtoffer is mishandeld. Hier is niets buit gemaakt.

De verdachten zijn vrijdag 7 maart voorgeleid en zullen twee weken langer vast blijven zitten.