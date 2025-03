Snelle aanhoudingen na schietincident Slotervaart

Op klaarlichte dag werd in de wijk Slotervaart een man op straat beschoten. De man raakt daarbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Kort daarop kon een arrestatieteam van de politie twee verdachten op heterdaad aanhouden.

Het schietincident vond rond 13.00 uur plaats op de kruising van de Johan Kernstraat en de Joseph Scaligerstraat. Omstanders verleende direct eerste hulp. Agenten in zware vesten waren snel ter plaatse. Na het incident stapt één van de verdachten in een auto.



Door snel politiewerk werd de auto korte tijd later in Amsterdam-Zuidoost op een parkeerplaats aangetroffen. Bij de auto werd een verdachte door een arrestatieteam aangehouden. Een tweede verdachte kon in de buurt worden aangehouden. Forensische Opsporing is bezig met onderzoek.