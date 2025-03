Man mogelijk door misdrijf om het leven gekomen

In een woning aan de Herculesstraat in Amsterdam-Zuid is vrijdagmiddag 7 maart 2025 een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft twee personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Na een melding ontdekken agenten rond half drie de overleden man in de woning in de Stadionbuurt. De politie houdt er rekening mee dat de man mogelijk door een misdrijf om het leven is gekomen en is een onderzoek gestart.



Diezelfde middag nog heeft de politie twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man. Wat de aanleiding en de exacte toedracht is geweest is nog onbekend. Ook de rol van de betrokkenen is op dit moment onderdeel van het onderzoek.