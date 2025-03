Ongeval A50 bij Best

Rond 15.15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de snelweg A50 bij Best.

Op knooppunt Ekkersweijer ging het mis in de richting naar Tilburg. Eén van de voertuigen belandde op zijn kant. Meerdere ambulances en de brandweer waren ter plaatse. Hoeveel gewonden bij het ongeval zijn gevallen is niet bekend. De snelweg tussen Son en Breugel en Eindhoven/Tilburg is door het ongeval enige tijd dicht geweest.