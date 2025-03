Radardekking Nederland zet stap naar vereiste niveau met station Herwijnen

De komst van radarstation Herwijnen is in zicht. Dat is het gevolg van het zogenoemde 'Rijksinpassingsplan Radarstation Herwijnen'. Dit meldt het ministerie van Defensie maandag.

Vergunning ILT

'De Inspectie Leefomgeving en Transport verleent de definitieve omgevingsvergunning. Het station zorgt ervoor dat de radardekking boven Nederland op het vereiste niveau komt. Het stelt Defensie in staat Nederland goed te kunnen verdedigen, mocht het daarop aankomen', aldus het ministerie.

Bezwaar maken

Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman heeft de Kamer vandaag per brief geïnformeerd over het vaststellingsbesluit. Met het verlenen van de omgevingsvergunning komt er een eind aan een lang proces van interne besluitvorming, aanvullende gezondheids- en locatieonderzoeken en zienswijzen. De Staatscourant publiceert de besluiten donderdag. Tot en met 25 april is het mogelijk bezwaar te maken bij de Raad van State. Met de terinzagelegging start de bouw van radarstation Herwijnen.