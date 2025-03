Motorrijders overleden na aanrijding met vrachtwagen in Schiedam

Maandagochtend zijn twee motorrijders die samen op een motor zaten verongelukt na een aanrijding met een vrachtwagen. 'Dat gebeurde op de A20 ter hoogte van de Kethelplein in Schiedam. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden', zo meldt de politie maandag.

Melding

Maandag 10 maart rond 11 uur in de ochtend kreeg de politie een melding binnen van aan aanrijding tussen een vrachtwagen en een motor. 'Op locatie troffen agenten de twee motorrijders aan. Zij zijn beiden direct overleden aan hun verwondingen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Zijn rol bij dit incident wordt onderzocht', aldus de politie.

Onderzoek

Ook onderzoekt de politie de toedracht van het incident. Hiervoor wordt er sporenonderzoek gedaan en worden er getuigen gesproken. Alle informatie over het ongeval is echter nog welkom. Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844.