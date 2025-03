OV-knooppunt Breukelen wordt aantrekkelijker en veiliger dankzij samenwerking partijen

OV-knooppunt Breukelen heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, met een verdubbeling van het aantal reizigers sinds 2009 naar ruim 6.000 in 2019. Het is de verwachting dat dit tot en met 2030 met nog eens 8% toeneemt. Om deze ontwikkeling te faciliteren en de huidige knelpunten aan te pakken, investeren de samenwerkende partijen gezamenlijk ruim €5 miljoen om het stationsgebied gebied te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor reizigers.

Op 10 maart ondertekenden de gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht, NS en ProRail een samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van het stationsgebied Breukelen. De vier partijen gaan gezamenlijk investeren in het verbeteren en verfraaien van dit belangrijke OV-knooppunt, met als doel om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Dit kan door de stationsomgeving aantrekkelijker en klimaatbestendiger te maken en de sociale veiligheid te verbeteren.

De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door Hans van den Akker (wethouder gemeente Stichtse Vecht), André van Schie (gedeputeerde provincie Utrecht), Harro Homan (Regiodirecteur ProRail Randstad Noord) en Irma Winkenius (Regiodirecteur NS Randstad Noord).

Toekomstbestendige stationsomgeving

‘Met deze herinrichting lossen we meerdere problemen in één keer op’, gaf wethouder Hans van den Akker aan. ‘We verbeteren de veiligheid op het station, waardoor het voor reizigers een fijne plek wordt om te verblijven en over te stappen’. Gedeputeerde André van Schie gaf aan heel trots te zijn op de gezamenlijkheid van het project: ‘Het verbeteren van dit belangrijke OV-knooppunt is een mooi voorbeeld hoe verschillende partijen samenwerken om een voor de reiziger aantrekkelijk stationsgebied te maken. Als provincie Utrecht vinden we het belangrijk dat daarmee om het gebruik van het openbaar vervoer veiliger, prettiger en toegankelijker wordt’.

Prettige beleving voor reizigers

Ook Harro Homan (ProRail) en Irma Winkenius (NS) benadrukten het effect dat dit zal hebben op de reizigers. Over enkele jaren kunnen de reizigers bijvoorbeeld gebruik maken van opgeknapte fietsenstallingen, OV-fietsen en fietskluizen. Ook de looproutes worden beter en veiliger en de onderdoorgang draagt bovendien bij aan het verbeteren van de sociale veiligheid. Hierdoor zullen reizigers zich veiliger voelen en een prettige beleving ervaren als ze het stationsgebied Breukelen bezoeken.

De samenwerkende partijen verwachten dat het plan in 2027 volledig gerealiseerd zal zijn.