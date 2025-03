Verharding zichtbaar in anonieme tips

In 2024 is bij Meld Misdaad Anoniem (M.) ruim 50 procent meer gemeld over aanslagen, grondstoffen voor explosieven en de opslag en handel van illegaal vuurwerk. Het meldpunt ontving hierover een recordaantal van 777 meldingen, zo blijkt uit een analyse van de jaarcijfers. In totaal gaven tipgevers vorig jaar 24.201 meldingen door via het anonieme meldpunt, een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Uit terugkoppeling van de politie blijkt dat dankzij de tips minstens 3.372 verdachten werden opgespoord.

De helft van de meldingen had betrekking op drugscriminaliteit. Het meldpunt ontving vorig jaar 12.307 tips (+4%) over internationale drugshandel, drugslabs, hennepteelt en de handel op straat of vanuit woningen. Op de tweede plaats staan geweldsdelicten, zoals openlijke geweldpleging, huiselijk geweld en dierenmishandeling. Hierover werd 2.558 keer (+25%) gemeld. Verder ontving M. in 2024 in totaal 2.087 tips naar aanleiding van opsporingsberichtgeving, een stijging van 18 procent.

Recordaantal tips over explosieven

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door het grote aantal incidenten met explosies bij woningen en bedrijven. De ontploffing van een drugslab in Rotterdam-Zuid en de dodelijke aanslag met explosieven in een galerijflatgebouw in Den Haag waren de twee meest aangrijpende zaken, maar steden en wijken werden bijna dagelijks geteisterd door explosies. Dit was duidelijk zichtbaar bij Meld Misdaad Anoniem, want het aantal tips hierover steeg met ruim 50%. “Explosies hebben grote impact op de veiligheid in woonwijken. De vele incidenten dragen bij aan een gevoel van onveiligheid. Dat is voor veel melders een belangrijk motief om te melden. Met grote regelmaat werd Nederland geconfronteerd met beelden van verwoeste en onbewoonbare woningen, vaak veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Het afgelopen jaar was het op veel plaatsen raak, soms met zwaargewonden en zelfs doden tot gevolg. We merken dat deze beelden bij mensen op het netvlies staan en bijdragen aan de meldingsbereidheid”, aldus een woordvoerder van het meldpunt.

Verharding van de samenleving

Uit het politierapport ‘Fenomeenbeeld Geweld’ blijkt dat een aanzienlijk deel van de aanslagen met explosieven geen link heeft met criminele activiteiten, maar voortkomt uit onderlinge conflicten en ruzies die worden uitgevochten. De verharding van de samenleving, waarbij mensen hun eigen doel nastreven zonder rekening te houden met een ander, was bij M. ook op andere fronten zichtbaar.­­ Zo verdubbelde het aantal meldingen over vuurwapens (531 tips) en steeg het aantal meldingen over geweld met 25 procent. Hierbij vielen met name mishandeling (492 meldingen, +38%), vernieling (113 meldingen, +49%) en dierenmishandeling (707 meldingen, +30%) op. Het aantal tips binnen deze laatste categorie was zelfs nog nooit zo hoog. Deze ontwikkeling baart zorgen, aangezien dierenmishandeling volgens deskundigen een indicator kan zijn voor andere problematiek zoals geweld tegen mensen.

Melden heeft zin

Dankzij de meldingen werden vorig jaar minstens 3.372 verdachten opgespoord, blijkt uit de terugkoppeling van de politie. Verder werden er in totaal 756 wapens van straat gehaald dankzij anonieme tips. Ook nam de politie een groot aantal gestolen goederen in beslag. Zo werd in een loods in het Limburgse Bergen een gestolen frietkraam teruggevonden, werden in Den Helder vier van diefstal afkomstige boten aangetroffen en kwam de politie twee handelaren in gestolen bakfietsen op het spoor in Wassenaar.

Ook het afgelopen jaar speelden M.-tips een rol bij de veroordeling van daders van ernstige delicten. Zo werden vier mannen en een vrouw veroordeeld tot maximaal vier jaar cel vanwege grootschalige bankhelpdeskfraude. Tientallen oudere slachtoffers werden zogenaamd gebeld door hun bank en bespeeld om hun pincode te delen. De groep kwam in beeld door tips na opsporingsberichtgeving rondom een zaak in Eemnes. Het slachtoffer gaf haar bankpas, sieraden en een schilderij uit de 16e eeuw af, waarna er een grote som geld van haar rekening verdween. Uiteindelijk konden tientallen aangiften van slachtoffers gekoppeld worden aan de bende.

Vijf mannen kregen tussen de 24 en 28 maanden celstraf voor betrokkenheid bij een professioneel amfetaminelab in een kaaspakhuis in Hengelo. De straatwaarde die alle aanwezige grondstoffen konden opleveren na de productie was zo’n 14 miljoen euro. In dezelfde loods lagen kazen opgeslagen voor de kaashandel. Een deel van deze kazen bleek na tests sporen van speed te bevatten.

In een andere zaak werden twee mannen veroordeeld tot 4 en 4,5 jaar cel voor het vervaardigen van amfetamine in een drugslab in Oldebroek. Ook moeten zij bijna 97.000 euro terugbetalen aan de Staat, het bedrag dat ze verdienden met de drugsproductie. De rechtbank Den Haag veroordeelde een man tot 4,5 jaar cel voor het witwassen van bitcoins en drugshandel via het darkweb. De man bleek geen verklaring te hebben voor bitcoins ter waarde van 613.000 euro die in een periode van ruim een jaar op zijn account werden gestort.