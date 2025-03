Nederlandse marine onderschept ruim 500 kg cocaïne

Het Nederlandse fregat Zr.Ms. Groningen heeft een partij van ruim 500 kilo cocaïne onderschept in de Caribische Zee. 'De opbrengst kwam van 2 drugstransporten. Die zijn al op 13 en 25 februari gestopt, maar dit is vandaag pas bekend gemaakt', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Seintje van een Amerikaans patrouillevliegtuig

Zr.Ms. Groningen kreeg tijdens een patrouille op de 13e een seintje van een Amerikaans patrouillevliegtuig. 'Dat had een verdachte go-fast gespot. Het marineschip liet daarop de snelle Frisc-onderscheppingsboot te water en zette de achtervolging in. Aan boord zat een gecombineerd team, bestaande uit scheepsbemanning en Amerikanen van de US Coast Guard', aldus het ministerie.

De smokkelboot wist te ontkomen. De opvarenden gooiden wel hun handel overboord. De 280 kilo cocaïne is uit het water gevist.

Nog eens 247 kilo coke

De 2 verdachten die 25 februari met hun bootje tegen de lamp liepen, maakten het de Frisc-bemanning ook niet makkelijk. Pas nadat de NH90 maritieme-gevechtshelikopter waarschuwingsschoten loste, gaven ze zich over. Ook hier bleek inderdaad sprake te zijn van drugssmokkel. Het ging om 247 kilo coke.

De go-fast-opvarenden zijn voor vervolging overgedragen aan de Amerikaanse Kustwacht. Die nam ook de totaal ruim 500 kilo cocaïne in beslag.

Stationschip

Zr.Ms. Groningen opereert sinds eind januari 2025 als stationsschip in het Caribisch gebied. Snel na aankomst kon het marineschip op 2 februari de eerste onderschepping op zijn naam zetten. Die bestond uit 2.820 kilo cocaïne. Het marineschip werkt tijdens counterdrugsoperaties afwisselend samen met de Kustwacht Caribisch Gebied en de Amerikaanse Kustwacht.