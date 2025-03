Verdachten brand Arnhem worden woensdag voorgeleid

De drie verdachten die zaterdagavond werden aangehouden in verband met de grote brand in Arnhem, worden woensdag 12 maart voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Vordering 14 dagen in bewaring

Het OM zal daarbij vorderen dat de 57-jarige en de 30-jarige man uit Arnhem en de 41- jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats voor 14 dagen in bewaring worden gesteld. De rechter-commissaris zal daar dan een beslissing over nemen.

Opzettelijke brandstichting

De drie mannen worden verdacht van opzettelijke brandstichting. Het onderzoek heeft tot nu toe geen aanwijzingen opgeleverd dat er sprake is van een doelgerichte aanslag op het winkelpand dat als eerste werd getroffen door de brand.

Onderzoek volop gaande

Over het motief en de wijze waarop de brand is gesticht kan het OM geen nadere mededelingen doen. Dit zou volgens het OM het onderzoek dat nog volop loopt, kunnen schaden.